890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Россиянам рассказали об опасности включенной геолокации на смартфонах
29.06.2020 19:40
От идеи до прибыли.  Как получить пошаговую "инструкцию" по развитию бизнеса в Карелии?
Сегодня 15:37
Замначальника Управления Росгвардии Карелии Сергей Исаков получил новую должность в Новгородской области 1
Сегодня 07:15
Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам 17
Сегодня 13:07

Первый июльский день порадует жителей Карелии теплой погодой

Новости. Погода
17:00, 30 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

О погоде на 1 июля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди.

Ветер южный, юго-западный умеренный, ночью – с порывами до сильного.

Ночью будет +13, +15 градусов, днем потеплеет до +21.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, ночью по северо-западным районам – сильные. В отдельных районах грозы.

Ветер южный, юго-западный умеренный, местами – порывистый.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +10, +15. Днем потеплеет до +21 градуса , на юге – до +24.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.06.2020, 15:43
Вице-премьер рассказала о планах правительства об увеличении МРОТ
28.06.2020, 10:14
Житель Карелии достал из озера труп, положил на пляж и уехал
26.06.2020, 08:51
Число зараженных COVID-19 в Карелии за сутки увеличилось на 44
25.06.2020, 15:48
Финляндия откроет границу с Россией в последнюю очередь
28.06.2020, 15:26
Из-за нехватки сезонных иностранных рабочих часть клубники в Финляндии может остаться несобранной
24.06.2020, 14:04
Сотни жителей Петрозаводска так и не дождались эскадрильи на набережной (ФОТО И ВИДЕО)

Чтиво

Сегодня 15:39
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализ на коронавирус COVID-19
Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.
От идеи до прибыли.  Как получить пошаговую "инструкцию" по развитию бизнеса в Карелии?
Сегодня 15:37
Алексей Рогозин. Энергетик и поисковик
22.06.2020 11:28
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»