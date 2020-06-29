Первый июльский день порадует жителей Карелии теплой погодой

О погоде на 1 июля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в среду будет облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди.

Ветер южный, юго-западный умеренный, ночью – с порывами до сильного.



Ночью будет +13, +15 градусов, днем потеплеет до +21.



В Карелии также будет облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, ночью по северо-западным районам – сильные. В отдельных районах грозы.



Ветер южный, юго-западный умеренный, местами – порывистый.



Температура воздуха ночью задержится на показателях +10, +15. Днем потеплеет до +21 градуса , на юге – до +24.