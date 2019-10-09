Первый канал рассказал, как сделать лучшие фото осени в Карелии (ВИДЕО)

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Жители Карелии поделились с журналистами федерального телеканала секретами осенней фотосессии.
Первый канал подвел промежуточные итоги своего флешмоба "Фотогеничная осень". Жители разных регионов выкладывают в Сети фото с #первыйканалосень2019. В программе "Доброе утро" рассказали, как сделать лучшее фото осени в Карелии.
"В Карелии уверены – все, что нужно, поехать в ближе к водоему и улыбаться", - сообщили журналисты Первого канала.
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