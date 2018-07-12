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Новости. Политика
16:11, 12 Июля 2018

Первый кандидат выдвинулся на выборы в Петросовет

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Студентка Петрозаводской государственной консерватории Ольга Мацкевич стала первым кандидатом, выдвинувшимся на выборы в городской совет по 4-му избирательному округу.

Как сообщалось ранее, 9 сентября в большинстве районов Карелии пройдут муниципальные выборы.

В Петрозаводске в этот день состоятся дополнительные выборы в городской совет: замещается мандат депутата по 4-му избирательному округу. Это место оказалось вакантным после того, как занимавший его Вадим Сухарев выиграл выборы главы Деревянского поселения, впоследствии став также главой Прионежского района.  

В настоящее время, согласно сайту ЦИК Карелии, на место депутата Петросовета по 4-му округу претендует только один человек – 23-летняя студентка Петрозаводской консерватории Ольга Мацкевич, уроженка Сортавалы. На выборы она идет как самовыдвиженец.

Выдвижение кандидатов продлится до 28 июля.

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Комментарии

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zanoza
2018-07-12 16:26:59
Однако, амбиции у наших студенток :)
Гость
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