Первый съезд предпринимателей пройдет в Карелии 2 марта

В Петрозаводске 2 марта откроется съезд предпринимателей для диалога бизнеса и власти, сообщает Минэкономразвития Карелии.

На съезде предполагается диалог предпринимателей с органами власти, банковским сектором, обсуждение актуальных вопросов, а также создание комфортных условий для установления прямых бизнес-контактов.

Программа мероприятия построена в формате секционной работы, кроме того будут действовать презентационная зона, а также консультационный центр.

Предприниматели смогут получить информацию о внедряемых в Карелии механизмах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и инвесторов.