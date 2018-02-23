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Новости. Экономика
09:13, 23 Февраля 2018

Первый съезд предпринимателей пройдет в Карелии 2 марта

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В Петрозаводске 2 марта откроется съезд предпринимателей для диалога бизнеса и власти, сообщает Минэкономразвития Карелии.

На съезде предполагается диалог предпринимателей с органами власти, банковским сектором, обсуждение актуальных вопросов, а также создание комфортных условий для установления прямых бизнес-контактов.

Программа мероприятия построена в формате секционной работы, кроме того будут действовать презентационная зона, а также консультационный центр.

Предприниматели смогут получить информацию о внедряемых в  Карелии механизмах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и инвесторов.

 

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