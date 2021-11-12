Первый случай заражения штаммом «Омикрон» зафиксирован в Карелии (СРОЧНО)

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков заявил, что в Карелии появилась первая пациентка, у которой обнаружен штамм «Омикрон».

В Карелии выявлен первый случай заражения «Омикроном». Об этом рассказал в соцсети министр здравоохранения Михаил Охлопков.

«Омикрон в Карелии. Первый случай выявлен у женщины, которая прибыла из Франции. Положительный результат на омикрон передан в Карелию сегодня из Санкт-Петербурга», — сообщил Охлопков.

Министр отметил, что жалоб у пациентки нет, ее состояние удовлетворительное.

«Вакцина „Спутник V“ показала свою эффективность против омикрона. Вакцинируйтесь!», — резюмировал глава карельского Минздрава.