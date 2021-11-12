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Первый случай заражения штаммом «Омикрон» зафиксирован в Карелии (СРОЧНО)

Новости. Общество
21:27, 02 Января 2022
фото: © Станислав Красильников / ТАСС

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Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков заявил, что в Карелии появилась первая пациентка, у которой обнаружен штамм «Омикрон».

В Карелии выявлен первый случай заражения «Омикроном». Об этом рассказал в соцсети министр здравоохранения Михаил Охлопков. 

«Омикрон в Карелии. Первый случай выявлен у женщины, которая прибыла из Франции. Положительный результат на омикрон передан в Карелию сегодня из Санкт-Петербурга», — сообщил Охлопков.

Министр отметил, что жалоб у пациентки нет, ее состояние удовлетворительное.

«Вакцина „Спутник V“ показала свою эффективность против омикрона. Вакцинируйтесь!», — резюмировал глава карельского Минздрава.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2022-01-02 23:03:28
Мы все умрем. Опять...
кир
2022-01-02 22:05:01
Франция обошлась бы без неё, - сказал кот. А она - нет.
Изя
2022-01-02 22:17:12
кир, будет что теперь писать деятелям ВКонтакте )))
кир
2022-01-02 22:33:40
Изя, как-то об этом и не хочется писать. Беда - она и есть беда. :)
Гость
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