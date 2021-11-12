Жителей Петрозаводска ждут на прививку от коронавируса в новогодние праздники

Кабинеты вакцинации в петрозаводских поликлиниках будут работать с 31 декабря до 9 января.

Жителям карельской столицы, планирующим привиться от COVID-19, предлагают не откладывать вакцинацию на длительное время. В период новогодних праздников во всех городских поликлиниках прививочные кабинеты продолжат свою работу, сообщили в администрации Петрозаводска.

Так, 31 декабря, а также 1,2,4,7,8 и 9 января поликлиники будут проводить вакцинацию населения с 10 до 15 часов. В другие дни - 3, 5 и 6 января режим работы кабинетов будет обычным.