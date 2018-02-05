Первый в 2018 году вирус гриппа обнаружили в Карелии

Заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения в целом по Карелии выше уровня эпидемического порога на 13%, сообщили в Роспотребнадзоре.

По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди всего населения на 14,4 %.

"При проведении еженедельного мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов (обследовании больных ОРВИ) выделен 1 респираторный вирус (RS-вирус) и 1 вирус гриппа A(Н3N2) у непривитого против гриппа", - рассказали в управлении Роспотребнадзора.

В Петрозаводске заболеваемость ОРВИ выше уровня эпидемического порога среди совокупного населения на 3%. По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди всего населения на 16,4%.

В детских организованных коллективах из-за повышенной заболеваемости ОРВИ приостановлен учебный процесс в одном классе в семи школах Петрозаводска (№ 38, 3, 34, 17, Академический лицей) и республики (Лоухский, Лахденпохский районы) и в одной группе в детсада №46 г. Пудожа и п. Поросозеро Суоярвского района; полностью закрыты детсад в поселке Куркиеки Лахденпохского района и школа в поселке Кривцы Пудожского района.