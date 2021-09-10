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Первый в Карелии частный крематорий собираются строить в Петрозаводске

Новости. Общество
12:48, 14 Сентября 2021
фото: © vesma.today

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Министерство экономического развития Карелии поддержало проект строительства первого в республике частного крематория, который предложила одна из частных компаний.

Об этом «Столице на Онего» сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно проекту, в крематории будет оборудовано две печи сжигания и получат работу 13 человек.

Стоимость инвестиционного проекта оценивается в 32 млн рублей.

Планируется, что крематорий будет построен в 2023 году в районе Шуйского шоссе поблизости от АГЗС.

В Минэкономразвития отметили социальную значимость этого проекта. «Цель проекта… предложение населению Республики Карелия новой, более экономичной и доступной услуги», пояснили в министерстве.

 

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Комментарии

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Тупик
2021-09-14 13:26:19
Ну вот!!! Наконец то заводы строить начали!
В нашей стране,как показало время,это самое перспективное направление! Население резко сократилось за последние 20 лет, но ещё есть кого в крематорий отправлять....
Leopol'd
2021-09-14 13:20:15
Команда губернатора оказалась менее жадной, чем команда Худилайнена. Когда к Х. обратились с аналогичным предложением, он запросил шестизначную цифру в иностранных деньгах, только за "непротивление" проекту.
Off
2021-09-14 13:08:29
"..и получат работу 13 человек ."
Хмм ..символично . Или это такой черный юмор ?
Кинокритик
2021-09-14 13:01:08
Давно пора. Хде давидка самуленок ? Работу предлагают.
zanoza
2021-09-14 12:57:27
При таком экономическом развитии крематорий очень даже нужен региону, однако.
Владимир11
2021-09-14 13:26:40
zanoza, поддерживаю.
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