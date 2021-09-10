Первый в Карелии частный крематорий собираются строить в Петрозаводске

Министерство экономического развития Карелии поддержало проект строительства первого в республике частного крематория, который предложила одна из частных компаний.

Об этом «Столице на Онего» сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно проекту, в крематории будет оборудовано две печи сжигания и получат работу 13 человек.

Стоимость инвестиционного проекта оценивается в 32 млн рублей.

Планируется, что крематорий будет построен в 2023 году в районе Шуйского шоссе поблизости от АГЗС.

В Минэкономразвития отметили социальную значимость этого проекта. «Цель проекта… предложение населению Республики Карелия новой, более экономичной и доступной услуги», пояснили в министерстве.