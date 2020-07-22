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Первый в Карелии технопарк оснастят импортным оборудованием, но процесс тормозит коронавирус

Новости. Экономика
14:25, 23 Июля 2020
фото: Минэкономразвития РК
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Первый в Карелии технопарк по камнеобработке будет оснащен импортным оборудованием, которое смонтируют иностранные специалисты, несмотря на закрытие границ из-за коронавируса.

Об этом сообщил сегодня на онлайн-заседании правительства Карелии министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

Он рассказал о том, как повлияла эпидемия на планы открытия в Петрозаводске технопарка "Южная промзона", где разместятся предприятия по камнеобработке.

Компании получат возможность пользоваться всей инфраструктурой технопарка и его оборудованием. Основная часть оборудования китайского производства, по словам Ермолаева, уже смонтирована, а с итальянским возникли трудности.

Поробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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