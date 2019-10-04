Пес с "человеческой" мордой стал звездой в соцсетях (ФОТО)

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Он умеет сказать глазами все.
Пес Нори породы австралийский пудель — восходящая звезда в соцсетях. Не так давно хозяйка, 4-летняя Тиффани Нго, завела ему личную страничку. Каждый день у Нори появляются новые и новые подписчики, пишет news.mail.
Причина возрастающей популярности пушистого красавца из Сиэтла — в его очень выразительной морде. Из-под косматых "бровей" на вас смотрят практически человеческие глаза. А солидная "борода" Нори придает ему сходство с забавным дедушкой.
Все эмоции пса — грусть, радость, удовольствие, задумчивость — отражаются у него на морде. Хозяйка говорит, это особенность именно Нори, а не всей породы.
На снимках с "человекообразной" собакой часто появляется его друг — пес Боба. У него морда типично собачья.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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