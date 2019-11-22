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Новости. Происшествия
09:38, 22 Ноября 2019
фото: © dtpptz.ru

Пешеход пролетел несколько метров после столкновения с автомобилем в Петрозаводске

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Жесткое ДТП с участием пешехода и легкового автомобиля произошло на улице Кирова, в районе пересечения с улицей Свердлова.

Как сообщает ДТП ПТЗ, авария произошла в минувший четверг в 15.10. Легковой автомобиль двигался по улице Кирова со стороны проспекта Карла Маркса. Пешеход пересекал проезжую часть улицы Кирова слева направо по ходу движения транспортного средства.

Удар был такой силы, что мужчину сначала подробило на капот машины, а затем он пролетел несколько метров, упав на проезжую часть.

Момент ДТП попал в объектив камер компании "Ситилинк" и компьютерной сети Сампо.ру.

Ранее серьезное ДТП с участием пешехода и кроссовера КИА (Kia Sportage) произошло в Петрозаводске на улице Красноармейской. Мужчина был госпитализирован.

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