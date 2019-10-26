Кроссовер сбил 60-летнего мужчину на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

Жесткое ДТП произошло на площади Гагарина, пешеход был госпитализирован.

ДТП с участием пешехода и кроссовера КИА (Kia Sportage) произошло в минувшую пятницу в 22.16 на улице Красноармейской, на регулируемом пешеходном переходе в районе пересечения с проспектом Ленина, сообщает ДТП ПТЗ.

Автомобиль двигался по улице Красноармейская со стороны улицы Шотмана на "зеленый". В это же время пешеход пересекал проезжую часть улицы Красноармейская по регулируемому пешеходному переходу.

По информации Управления ГИБДД Карелии, 44-летний водитель автомобиля совершил наезд на пешехода. Под колесами оказался 60-летний мужчина, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу на "красный".

В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован, уточняет ДТП ПТЗ.

Момент аварии попал в объектив камеры компании "Ситилинк".