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Песков обнаружил в деле Дмитриева "весьма и весьма серьезные обвинения"

Новости. Общество
14:20, 05 Октября 2020
фото: © Антон Новодережкин/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомился с историей осужденного за педофилию Юрия Дмитриева подробнее и обнаружил в деле серьезные обвинения.

Дмитрий Песков не стал комментировать ужесточение приговора Юрию Дмитриеву. Но отметил, что речь в деле идет о серьезных обвинениях. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на вопросы репортеров, пресс-секретарь главы государства сообщил, что ознакомился подробнее с этой историей.

"Но мне по-прежнему нечего сказать", - подчеркнул Песков.

При этом он отметил, что в деле фигурируют "весьма и весьма серьезные обвинения, связанные с педофилией".

"Доказательной базой я не располагаю, но согласитесь, что речь идет о более чем серьезных обвинениях", - заключил представитель Кремля.

Напомним, ранее Петрозаводский городской суд приговорил исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева к 3,5 годам колонии строгого режима за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении его приемной несовершеннолетней дочери.

Затем Верховный суд Карелии рассмотрел апелляционные жалобы на решение горсуда Петрозаводска и заменил ранее назначенное наказание поисковику Дмитриеву на 13 лет колонии строгого режима. В оправдательной части по статьям об изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия дело Дмитриева отправлено на пересмотр в Петрозаводский суд.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-10-05 15:30:48
Полностью подтвердил задумки.
Обвинения в максимально "грязной" статье, закрытые слушания (хотя обвинение регулярно сливает информацию). А сказать особо нечего, т. к. доказательств и нет.
petronik
2020-10-05 15:10:31
Обвинения-то серьезные, только никаких доказательств нет.
новый
2020-10-05 15:08:27
Шах и мат педофильной либерастне. Тема закрыта.
насмешница
2020-10-05 14:44:41
Зачем говорить, если сказать нечего?
zanoza
2020-10-05 14:54:18
насмешница, репортёры назойливыми оказались, пришлось нести пургу.
zanoza
2020-10-05 14:25:58
"Доказательной базой" располагает интернет, фотки бедного ребёнка гуляют в сети.
Саныч
2020-10-05 14:32:54
zanoza, ты готова подписаться в том, что это фотки его приемной дочери?
zanoza
2020-10-05 14:37:13
Саныч, ТВ канал "Россия 24" уже подписался, а я только констатирую.
zanoza
2020-10-05 14:53:37
Саныч, ты же не врач, так что и диагнозы не тебе ставить.
Саныч
2020-10-05 14:39:23
zanoza, диагноз понятен.
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