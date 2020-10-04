Песков обнаружил в деле Дмитриева "весьма и весьма серьезные обвинения"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомился с историей осужденного за педофилию Юрия Дмитриева подробнее и обнаружил в деле серьезные обвинения.

Дмитрий Песков не стал комментировать ужесточение приговора Юрию Дмитриеву. Но отметил, что речь в деле идет о серьезных обвинениях. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на вопросы репортеров, пресс-секретарь главы государства сообщил, что ознакомился подробнее с этой историей.

"Но мне по-прежнему нечего сказать", - подчеркнул Песков.

При этом он отметил, что в деле фигурируют "весьма и весьма серьезные обвинения, связанные с педофилией".

"Доказательной базой я не располагаю, но согласитесь, что речь идет о более чем серьезных обвинениях", - заключил представитель Кремля.

Напомним, ранее Петрозаводский городской суд приговорил исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева к 3,5 годам колонии строгого режима за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении его приемной несовершеннолетней дочери.

Затем Верховный суд Карелии рассмотрел апелляционные жалобы на решение горсуда Петрозаводска и заменил ранее назначенное наказание поисковику Дмитриеву на 13 лет колонии строгого режима. В оправдательной части по статьям об изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия дело Дмитриева отправлено на пересмотр в Петрозаводский суд.