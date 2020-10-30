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Песков ответил, что надо делать региональным властям, чтобы врачей не переманивали более богатые регионы

Новости. Общество
22:00, 30 Октября 2020
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что "регионы получали отдельные деньги в связи с ковидом".

Вопрос зарплат врачей должен быть приоритетным для местных властей. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Что касается зарплаты, безусловно, наверное, сейчас зарплата врачей должна быть в приоритете в любом регионе, - сказал он. - Здесь каждый регион должен регулировать это в отдельности в зависимости от возможностей".

Песков напомнил, что "регионы получали отдельные деньги в связи с ковидом". "Соответственно, они имеют возможность их использовать", - сказал пресс-секретарь президента, комментируя вопрос о том, что более богатые регионы переманивают медиков за счет более высоких зарплат, ставя тем самым дотационные регионы в незавидное положение.

Представитель Кремля подчеркнул также, что в период пандемии во всех субъектах РФ ощущается нехватка врачей. "Вы знаете, что врачи работают в экстремальных условиях, они в очередной раз проявляют абсолютный героизм и, наверное, каждый раз мы должны говорить врачам спасибо за это", - отметил он.

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