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Песков рассказал о постоянных шутках Путина

Новости. Общество
19:10, 29 Марта 2021
фото: kremlin.ru
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в преддверии 1 апреля рассказал, что в администрации Кремля принято шутить.

"Еще как", — отметил он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает РИА Новости.

При этом представитель Кремля не стал раскрывать подробности, но уточнил, что Владимир Путин делает это "по-человечески".

На вопрос, шутил ли президент над ним, Песков сказал, что "постоянно".

Первого апреля в России отмечают День смеха, в этот праздник принято веселиться, шутить и устраивать розыгрыши.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сергей
2021-03-29 21:04:31
На его месте не надо шутить . Шутил 21 год и народу от этого не весело . Он должен сказать " Я устал и ухожу " и уйти достойно .
Россия должна развиваться , а не стагнировать .
User
2021-03-29 21:00:10
Отож! Все прекрасно знают его знаменитые шутки "пока я президент, пенсионный возраст повышаться не будет" и "ни при каких обстоятельствах менять Конституцию я не намерен". Действительно, очень "по-человечески".
Leopol'd
2021-03-29 19:49:06
Помню из детства, из книжек, про "лучшего друга пионеров" и т.д. и т.п. Потом правда съезд сказал, что всё совсем наоборот. Враг!!!
Поневоле ассоциации...
театральный критик
2021-03-29 20:13:58
Leopol'd, это не помешало тебе кривляться в местечковом КВНе и учиться за счет государства. Теперь гадишь изо всех сил. Мы не виноваты, что америкосы дали тебе коленом под зад. Ты жалок.
Гость
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