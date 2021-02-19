Песков рассказал, почему Путин еще не генерал

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, почему у Владимира Путина нет генеральского звания.

По его словам, глава государства "наверняка это звание заслужил многократно", но сейчас это не в приоритете.

"Работает он президентом <...> Он не является кадровым офицером", — отметил представитель Кремля.

Пресс-секретарь пояснил, что Путин сосредотачивается на других вопросах, связанных с ежедневным управлением страной.

На уточняющий вопрос журналиста, в отставке Путин или в запасе, Песков затруднился ответить однозначно. "По-моему, он в запасе был", — добавил пресс-секретарь.

Сам Песков, как выяснилось на брифинге, — старший лейтенант.