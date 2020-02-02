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Песков сообщил, что все члены ушедшего в отставку правительства трудоустроены

Новости. Политика
18:15, 02 Февраля 2020
фото: ТАСС / Александр Щербак
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Все члены ушедшего в январе в отставку кабинета министров уже трудоустроены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Уже все трудоустроены", - сказал он в интервью передаче "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Правительство Дмитрия Медведева подало в отставку 15 января в связи с предложенными президентом РФ Владимиром Путиным преобразованиями. 21 января президент утвердил структуру и состав нового кабинета во главе с Михаилом Мишустиным. В кабмине теперь девять вице-премьеров и 21 министр. 15 прежних членов правительства в его состав не вошли, пишет ТАСС.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Думающий
2020-02-02 21:01:36
Вот и "разогнали" антинародное правительство?!?
Ну неужели нельзя было хоть месяца три потерпеть, не пристраивать так быстро "уволенных" на очередные тёплые места, может народ бы и повёлся.... теперь уж вряд ли можно верить в " отставку" такую?!?
тетка
2020-02-02 22:05:15
Думающий, народа теперь власть уже не боится, поэтому можно все.
тетка
2020-02-02 18:23:17
Хорошо, а то мы очень за них переживали.
Гость
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