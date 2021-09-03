Песня, записанная в Карелии в 90-х, стала новым хитом YouTube

Команда скейтбордистов модного американского бренда сняла в Петрозаводске клип под шуточную песню из эфира Карельского телевидения 30-летней давности.

Когда известный петрозаводский журналист Андрей Лось записывал в декабре 1990 года в студии Карельского телевидения песенку с незатейливым названием «Мальчик Бой», он, как говорится, и не представить не мог, что спустя тридцать лет эта музыкальная шутка заинтересует команду скейтбордистов, выступающих под брендом популярного американского производителя спортивной одежды и обуви Vans. Они сняли в Петрозаводске клип, в котором запечатлели свои трюки на городских улицах и набережной Онежского озера, а их музыкальным сопровождением неожиданно стал «Мальчик Бой» из карельского телеэфира последних советских лет.

Сейчас Андрей Лось работает в московской редакции автогоночного издания F1news.ru, и его вдруг «выстрелившая» песня из 90-х оказалась для многих настоящим ностальгическим сюрпризом. Подробнее читайте здесь.