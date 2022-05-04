Песок на тротуарах и пыль в воздухе возмущают жителей Петрозаводска

Жители карельской столицы недовольны уборкой города: на улицах много песка и пыли.
На тротуарах Первомайского проспекта в Петрозаводске не убирают оставшийся с зимнего времени песок. В итоге пешеходам приходится дышать густой пылью. Об этом информирует читатель паблика «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».
«Скажите, пожалуйста, долго ли жители Первомайского проспекта будут дышать пылью? Всё в песке. Жалко, телефон не передаёт дымку из пыли на фоне прекрасного заката», — гласит текст поста.
Ранее сообщалось, как пыльная буря и снежная метель прошли по Петрозаводску.
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