Песок на тротуарах и пыль в воздухе возмущают жителей Петрозаводска

Жители карельской столицы недовольны уборкой города: на улицах много песка и пыли.

На тротуарах Первомайского проспекта в Петрозаводске не убирают оставшийся с зимнего времени песок. В итоге пешеходам приходится дышать густой пылью. Об этом информирует читатель паблика «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«Скажите, пожалуйста, долго ли жители Первомайского проспекта будут дышать пылью? Всё в песке. Жалко, телефон не передаёт дымку из пыли на фоне прекрасного заката», — гласит текст поста.

Ранее сообщалось, как пыльная буря и снежная метель прошли по Петрозаводску.