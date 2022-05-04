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Песок на тротуарах и пыль в воздухе возмущают жителей Петрозаводска

Новости. Общество
09:23, 07 Мая 2022
фото: Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск / ВК

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Жители карельской столицы недовольны уборкой города: на улицах много песка и пыли.

На тротуарах Первомайского проспекта в Петрозаводске не убирают оставшийся с зимнего времени песок. В итоге пешеходам приходится дышать густой пылью. Об этом информирует читатель паблика «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«Скажите, пожалуйста, долго ли жители Первомайского проспекта будут дышать пылью? Всё в песке. Жалко, телефон не передаёт дымку из пыли на фоне прекрасного заката», — гласит текст поста.

Ранее сообщалось, как пыльная буря и снежная метель прошли по Петрозаводску.

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