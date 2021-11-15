Пессимизм бизнеса усилился в большинстве отраслей промышленности Карелии

Опрос руководителей предприятий Карелии, проведенный в октябре, показал снижение индекса предпринимательской уверенности в обрабатывающих производствах, к которым относится большинство отраслей экономики республики.

Результаты опроса опубликовал Карелиястат.

Индекс предпринимательской уверенности рассчитывается как баланс положительных и отрицательных оценок ситуации на предприятиях, которые дают их руководители. В ходе опроса они оценивали спрос на продукцию, объемы производства и запасы продукции. В октябре этот индекс составил минус 7,7%, что в два раза ниже, чем в сентябре.

По сравнению с прошлым годом снижение индекса в обрабатывающих производствах оказалось еще более значительным. В октябре 2020 года он был положительным и составлял 9,5%.