Петербургское такси «Таксовичкоф» доехало до Петрозаводска

Известная в России служба сервиса заказа такси «Таксовичкоф» получила петрозаводскую прописку.

Новое совместное предприятие «Такси Петрозаводск» создано в альянсе с представителями известных в столице Карелии независимых игроков локального рынка такси.

Несмотря на наличие в регионе крупных федеральных агрегаторов, услуги игроков локального рынка такси, успешно зарекомендовавших себя среди жителей республики, продолжают пользоваться стабильным спросом. Задача нового совместного предприятия — нарастить клиентскую базу, увеличить финансовую отдачу и занимаемую долю рынка.

Собственное программное обеспечение «Таксовичкоф» позволяет удерживать баланс трех ключевых критериев: цены, качества и скорости подачи автомобиля клиенту. Приложение работает на базе операционных систем Android и IOS.

На сегодняшний день клиентам петрозаводского такси «Таксовичкоф» доступны классы автомобилей «Эконом», «Стандарт» и «Комфорт», а также широкий выбор услуг: подкачка колес, зарядка АКБ, буксировка автомобиля, доставка продуктов и прочее.

За дополнительную плату возможны поездки с животными, размещение багажа в салоне, в том числе лыж или сноубордов, встреча пассажира с табличкой, доставка груза до двери и опция «Водитель-женщина». Кроме того, жители и гости города могут воспользоваться традиционно бесплатными опциями «Таксовичкоф»: детское кресло или бустер, молчаливый водитель, деликатное вождение, зарядка телефона и др.

Заказать такси можно через приложение https://petrozavodsk.taxovichkof.ru/ или по телефону 777-777.

Читателям «Столица на Онего» «Таксовичкоф» дарит скидку 10% на первые четыре поездки по промокоду SMI10.

Сообщается, что в ближайшее время в Петрозаводске будет доступен сервис «Грузовичкоф», который предлагает широкий спектр услуг грузоперевозок, среди которых квартирный, дачный или офисный переезд. «Грузовичкоф» 16 лет успешно осуществляет свою деятельность на рынке и является одним из лидеров в транспортно-логистической сфере.

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