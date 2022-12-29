«Петербургтеплоэнерго» готово к работе в длинные новогодние выходные

На новогодние каникулы в компании «Петербургтеплоэнерго» вводится режим повышенной готовности по обеспечению надежной и безопасной работы.
В целях безаварийного прохождения новогодних праздников и обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей в длинные выходные дни с 15 часов 30 декабря 2022 года до 9 часов 9 января 2023 года в компании «Петербургтеплоэнерго» вводится режим повышенной готовности по обеспечению надежной и безопасной работы.
В течение этого периода будут усилены круглосуточные дежурные аварийно-ремонтные бригады, организованы дополнительные обходы территории производственных объектов, запрещена парковка постороннего транспорта в непосредственной близости от производственных, административных и других объектов «Петербургтеплоэнерго».
В рамках взаимодействия с городскими и районными администрациями, территориальными органами МЧС организована работа по предотвращению и ликвидации возможных нештатных ситуаций на объектах компании.
Об аварийных ситуациях, связанных с теплоснабжением в зонах обслуживания ООО «Петербургтеплоэнерго», можно сообщить по телефонам:
Центральная диспетчерская служба: тел.:
+7 (812) 233-00-08
Диспетчер по Ленинградской области:
+7 (812) 232-87-45
Диспетчер по Республике Карелии:
+7 (8142) 76-98-30, +7 (8142) 76-97-91
Более подробная информация о контактах диспетчерских служб в районах Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики Карелии размещена на сайте «Петербургтеплоэнерго» в разделе «Контакты» https://ptenergo.ru/contacts/
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