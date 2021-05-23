«Петр-I» вновь остановит движение на трассе «Кола»

Мост через реку Свирь разведут на один час для прохождения яхты «Петр-I», сообщили в Упрдор «Северо-Запад».

Во вторник, 25 мая, на один час будет полностью перекрыто движение на трассе Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия).

«В период с 11.10 до 13.10 для прохода вверх по реке яхты „Пётр-1“ с максимальным высотным габаритом 23,5 метра представителями ОАО „РЖД“ будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 „Кола“, у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Мост через Свирь предназначен для одновременного движения автомобилей и поездов.

Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.