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«Петр-I» вновь остановит движение на трассе «Кола»

Новости. Общество
18:20, 24 Мая 2021
фото: © ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Мост через реку Свирь разведут на один час для прохождения яхты «Петр-I», сообщили в Упрдор «Северо-Запад».

Во вторник, 25 мая, на один час будет полностью перекрыто движение на трассе Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия).

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«В период с 11.10 до 13.10 для прохода вверх по реке яхты „Пётр-1“ с максимальным высотным габаритом 23,5 метра представителями ОАО „РЖД“ будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 „Кола“, у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Мост через Свирь предназначен для одновременного движения автомобилей и поездов.

Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

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