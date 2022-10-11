ПетрГУ вошел в десятку лучших вузов среди участников стипендиальной программы Потанина

В ежегодном рейтинге вузов, по версии Благотворительного фонда Владимира Потанина, ПетрГУ замкнул первую десятку лучший учебных заведений.

Как сообщили в Благотворительном фонде Владимира Потанина, по сравнению с прошлым годом, ПетрГУ оказался на 46 позиций выше — вуз поднялся с 56 строчки на 10. Всего в рейтинге 75 позиций.

Основой для ранжирования стали результаты участия студентов и преподавателей в образовательных программах фонда.

С помощью рейтинга фонд определяет, студентам и преподавателям из каких вузов стоит открыть доступ к своим конкурсам.