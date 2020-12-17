Петросовет отказался повысить стоимость проезда в троллейбусах Петрозаводска

Городской совет Петрозаводска по согласованию с администрацией отказался поднять стоимость проезда в троллейбусах с 1 января, как это планировалось ранее.

Такое решение было принято сегодня на сессии Петросовета.

Согласно проекту решения, предлагалось повышение стоимости разовой поездки до 27 рублей, и проездных билетов для студентов и школьников - до 500 рублей. Власти мотивировали этот тем, что выросли затраты МУП "Городской транспорт" на перевозку пассажиров. Однако на сессии в проект была внесена поправка, согласно которой стоимость разовой поездки останется в размере 25 рублей, а проездных для студентов и школьников – 400 рублей. Как собираются компенсировать выросшие расходы МУП "Городской транспорт", читайте в интернет-газете "Вести Карелии".