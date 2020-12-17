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Петросовет отказался повысить стоимость проезда в троллейбусах Петрозаводска

Новости. Общество
13:08, 18 Декабря 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего
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Городской совет Петрозаводска по согласованию с администрацией отказался поднять стоимость проезда в троллейбусах с 1 января, как это планировалось ранее.

Такое решение было принято сегодня на сессии Петросовета.

Согласно проекту решения, предлагалось повышение стоимости разовой поездки до 27 рублей, и проездных билетов для студентов и школьников - до 500 рублей. Власти мотивировали этот тем, что выросли затраты МУП "Городской транспорт" на перевозку пассажиров.

Однако на сессии в проект была внесена поправка, согласно которой стоимость разовой поездки останется в размере 25 рублей, а проездных для студентов и школьников – 400 рублей.

Как собираются компенсировать выросшие расходы МУП "Городской транспорт", читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Горожанин
2020-12-18 14:18:03
Правильное решение! Увеличение с "ширшинских" 11 руб. до 25 (это более чем в 2 раза!) что-нибудь изменило?! Появились новые троллейбусы, стали ходить чаще? С таким же успехом можно до 40 повысить...вырастет только прибыль в чьих-то карманах
Гарик
2020-12-18 13:58:06
Сколько же здесь идиотов .
кир
2020-12-18 13:40:10
Не надо быть лживо добренькими к народу - потом хуже будет. :)
театральный критик
2020-12-18 13:29:19
Либерастня пока в шоке, но что-нибудь, да придумают :)
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