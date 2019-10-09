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Новости. Общество
17:20, 09 Октября 2019

Петрозаводчан познакомят с современным немецким кинематографом

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Фильмы на большом экране продемонстрируют в рамках программы Дней Германии, сообщили в администрации Петрозаводска.

С 11 по 13 октября в карельской столице пройдут "Дни немецкого кино". Мероприятие проводят Институт Гете в Санкт-Петербурге, Немецкий культурный центр Петрозаводска и кинотеатр "Премьер".

В этом году Германия отмечает 30-летие со дня падения Берлинской стены, поэтому центральной темой кинопоказов станет история страны в XX веке. В программу вошли три литературные экранизации, представляющие разные исторические эпохи.

"Транзит" Кристиана Петцольда рассказывает о Второй мировой войне, "Молчащий класс" Ларса Крауме – о первых годах существования ГДР, "Между рядами" Томаса Штубера – о Германии через десятилетие после воссоединения. Все три ленты были номинированы на премию Немецкой киноакадемии в категории "Лучший фильм года". Каждый сеанс будет сопровождаться вступительной лекцией кинокритика, консультанта Фестиваля немецкого кино в Санкт-Петербурге Ксении Реутовой.

Расписание показов:
11 октября в 18.30 "Транзит"
12 октября в 18.00 "Между рядами"
13 октября в 16.00 "Молчащий класс"

Все фильмы демонстрируются на немецком языке с русскими субтитрами. Подробности можно найти в группе "Немецкий культурный центр".

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-10-09 17:59:04
Весьма интересно. Все века наши "партнёры" стараются рассорить нас с немцами, а они с русскими очень похожи.
Гость
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