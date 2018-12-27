Петрозаводчан приглашают побегать утром 1 января

В Петрозаводске пройдет Всероссийская акция "Побегай 1 января".

В период новогодних каникул во всех регионах России пройдет ежегодная Декада спорта и здоровья, в рамках которой в Карелии состоится более 100 мероприятий, сообщается в паблике "Побегай 1 января".

Петрозаводчане могут присоединиться к Всероссийской акции "Побегай 1 января".

Начало забегов на стадионе "Юность": на 42 км - в 8:40, на 21 км – в 11:00, на 10 км – в 12:00, на 5 км – в 12:20.

Любители "скандинавской" ходьбы могут выбрать дистанцию на 10 км или пройти, сколько хочется. Старт в 12:00 от "Фонтанов".

Для участия в рейтинге соревнований российских городов нужно зарегистрироваться здесь.