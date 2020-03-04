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Петрозаводчане смогут поучаствовать во флешмобе

Новости. Общество
18:20, 04 Марта 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Молодежный центр "Смена" организует фотофлешмоб "Петрозаводск – город воинской славы", сообщили в мэрии Петрозаводска.

Петрозаводчанам предлагают подготовить креативное поздравление в честь присвоения почетного звания.

Участник подает заявку, затем ученики и педагоги выстраиваются в форме предложенной нами буквы из фразы "Петрозаводск – город воинской славы". Участники делают фото и отправляют его организаторам. 

Все участники акции получат сертификаты.

Что нужно сделать?

1) До 15 марта отправить заявку на участие в акции на электронную почту smenaptz.zcpv@gmail.com с указанием темы "Город воинской славы";

2) В ответ придет инструкция, содержащая требования к выполнению фотозадания;

3) Участники выстраиваются в форме буквы и фотографируются;

4) В срок до 1 апреля фотоматериалы направляются по адресу smenaptz.zcpv@gmail.com с указанием темы "Город воинской славы".

Организатор публикует информационное сообщение с полученными фотоматериалами 6 апреля.

По всем организационным вопросам можно обращаться по телефону: 8-900-459-92-84 в будние дни с 10.00 до 18.00.ъ

Напомним, стелу "Город воинской славы" планируют установить в Петрозаводске к концу лета

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-03-04 18:30:46
Хлебом не корми нашу мэрию, дай только очередной праздник или какой флешмоб устроить! А вы тут про дыры в асфальте! Да кому они нужны, эти дыры, когда тут такая веселуха!
Гость
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