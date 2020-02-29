Стелу "Город воинской славы" планируют установить в Петрозаводске к концу лета

Власти Петрозаводска в очередной раз перенесли торги на установку стелы "Город воинской славы".

Поначалу аукцион предполагалось провести накануне Дня защитника Отечества, потом его дату перенесли на 26 февраля, затем – на 3 марта, и, наконец, его назначили на 5 марта. Однако это вовсе не означает, что торги опять не передвинут на более поздний срок.

Работы по строительству мемориального комплекса в карельской столице планируется завершить к концу августа.

Напомним, заказчиком работ по изготовлению памятника, его установке и благоустройству прилегающей территории выступило муниципальное казенное учреждение Петрозаводского городского округа "Петроснаб". Начальная стоимость контракта составляет 82,8 миллиона рублей, и, насколько мне известно, очереди из желающих освоить эту сумму пока не наблюдается.

Одной из причин отсутствия интереса к мемориальному объекту со стороны подрядчиков, по всей вероятности, являются крайне сжатые сроки для установки стелы, объявленные городскими властями. Еще в начале февраля глава администрации Петрозаводска Ирина Мирошник пообещала, что стела появится на Аллее городов-побратимов к 9 мая. Причем, выступая на заседании республиканского оргкомитета "Победа", Мирошник заявила, что все работы по установке памятного знака "идут в графике", и уже будто бы изготавливаются барельефы для мемориального комплекса.

Подробнее читайте в статье Валерия Поташова.