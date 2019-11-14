Власти Петрозаводска дали горожанам последний шанс выбрать территорию для благоустройства

Рейтинговое голосование по программе "Формирование комфортной городской среды" завершится сегодня вечером, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Голосование проходит на сайте информагентства "Республика" до 17.00 14 ноября.

В перечень вошли 39 проектов, представленных горожанами в начале 2018 года. Среди них: местечко Пески, Нобельский сквер, лыжная трасса "Фонтаны", территория стадиона "Юность", сквер "Утиный пруд" и другие.

На лыжной трассе "Фонтаны" предлагают установить ограждения для ограничения выезда автотранспорта, расширить подъездную дорогу, обустроить парковки.

В сквере "Утиный пруд" планируют установить ограждения, мостики и уличное освещение.

Ознакомиться с их описанием можно в разделе "Комфортная городская среда" на сайте администрации.

По итогам голосования будет составлен рейтинг парков и скверов, которые предстоит благоустроить в 2020 году.