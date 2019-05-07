Петрозаводчанам перед Днем Победы подарят георгиевские ленточки

Заключительная акция в Петрозаводске состоится в среду, 8 мая, сообщили в администрации города.

В дни проведения акции тысячи "Волонтеров Победы" со всех уголков страны раздают Георгиевские ленточки прохожим и рассказывают об их правильном использовании. Присоединиться к акции может любой желающий.

В среду, 8 мая, с 14.00 до 15.00 волонтеры и сотрудники петрозаводского Центра молодежи будут вручать прохожим символы Победы возле перекрестка улицы Машезерской и проспекта Александра Невского и у торгового центра "Тетрис".

Помимо этого, волонтеры Карельского регионального Центра молодежи раздадут Георгиевские ленты и листовки о правилах их ношения у мемориального комплекса "Могила неизвестного солдата с Вечным огнем Славы", на площадке около ТЦ "Макси" и у фонтана "Молекула". Акции пройдут 8 мая с 13.00 до 14.00.

"Черно-оранжевая ленточка давно стала неотъемлемым атрибутом традиционных памятных мероприятий. Это символ уважения к ветеранам и гордости за Великую Победу", - отмечают организаторы традиционной Всероссийской акции.