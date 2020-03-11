Петрозаводчанам предлагают бесплатно поучиться скандинавской ходьбе

Школа скандинавской ходьбы ScandiKarjala приглашает новых учеников, сообщили в Минспорта Карелии.

Тренировки начнутся с 17 марта.

При занятии скандинавской ходьбой задействованы 90% мышц тела. Именно такой ходьбе научат в школе ScandiKarjala.

Тренировки ведет сертифицированный инструктор. Любители скандинавской ходьбы всех уровней подготовки отмечают значительный прогресс своей техники во время занятий с тренером, а, главное, заметное улучшение общего самочувствия.



Занятия будут проходить каждый вторник и четверг в 17.45 на стадионе "Юность".

Записывайтесь на занятия в паблике или по телефону: +7 (911) 400-16-85.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Ранее сообщалось, что новыми велодорожками в Петрозаводске смогут пользоваться любители скандинавской ходьбы.