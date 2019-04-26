Петрозаводчанам предлагают купить цветок для ветерана

Акция "Цветы Победы" проводится в Петрозаводске, сообщают волонтеры центра "Истоки".

Совсем скоро будет отмечаться 74-годовщина Великой Победы. В центре "Истоки" на социальном обслуживании находятся около 140 ветеранов Великой Отечественной войны: участники, инвалиды, труженики тыла, вдовы участников и инвалидов войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда.

В преддверии празднования Дня Победы центр "Истоки" при участии Петрозаводской общественной организации социальной помощи "Берегиня" проводят общегородскую акцию "Цветы Победы".

В рамках акции в период с 25 апреля по 6 мая любой желающий может подписать открытку и оплатить любой цветок для ветерана в цветочных магазинах – партнерах акции: "Цветоптторг", "King`sParty", "Цвет`OK", FloraLuxe. Открытки и цветы будут переданы ветеранам, находящимся на надомном социальном обслуживании в центре "Истоки".