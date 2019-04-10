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Новости. Общество
16:20, 10 Апреля 2019
фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Петрозаводчанам предлагают пробежать в космических костюмах 1961 метр

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На набережной в Петрозаводске пройдет Космическое спортивное утро.

После Дня космонавтики 13 апреля в 11.00 на набережной Петрозаводска Школа бега RUNSTART и МУ "СШОР № 3" устраивают фан-забег для всех любителей здорового образа жизни в честь Дня космонавтики и по случаю начала бегового сезона в Карелии.

В программе: зажигательная разминка, забег на дистанцию в 1961 метр для взрослых и детей, чаепитие и дружеское общение.
На пробежку приглашаются беговые сообщества, клубы города и все любители бега.

Встречаемся в 11.00 около Cosmos Petrozavodsk Hotel Предварительная регистрация не обязательна, но желательна.
"Космическое утро - это спортивный праздник для всей семьи, - отмечают организаторы, - приходи в космическом костюме и бери с собой друзей и родственников".

Зарегистрироваться для участия в забеге можно здесь.

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Комментарии

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Гостья
2019-04-10 17:03:18
Вот, (тут бранное слово - об упрямом животном имеющем кучерявую шерсть) .....
Лучше бы, например, высадили 1961 деревце на Кукковке - вместо вырубленной зеленой зоны у "Ритма"...
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