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Петрозаводчанам расскажут о работе мэрии в условиях ограничительных мер из-за коронавируса

Новости. Общество
17:40, 07 Октября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Очередная "горячая линия" в администрации Петрозаводска будет посвящена деятельности мэрии в условиях действия ограничительных мер.

В пятницу, 9 октября, с 15 до 16 часов жители карельской столицы смогут задать вопросы о деятельности администрации в условиях действия ограничительных мер. Отвечать на звонки горожан будет заместитель главы администрации – руководитель аппарата Диана Владимировна Евстигнеева.

Телефон "горячей линии": 713305.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в городской мэрии прием посетителей ведется в новых форматах. Обратиться к специалистам можно дистанционно.

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