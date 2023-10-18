Петрозаводчане подтрунивают над дорожниками из-за укладки асфальта во время снегопада

Пользователи популярного паблика возмутились дорожными работами во время снегопада на Перевалке.

В сообществе «ДТП Петрозаводска и Карелии» пользователь Дмитрий Ефимов выложил фотографии укладки свежего асфальта во время снегопада на одной из улиц Перевалки.



Снимки он прокомментировал так:



«Когда будем Пархоменко заканчивать? Давай снега дождемся! Ок!»







Напомним, в этом году по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в столице Карелии должны были отремонтировать 30 улиц.



В списке - участок Пархоменко между улицами Черняховского и Чапаева.





