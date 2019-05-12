Петрозаводчане пристыдили в Сети девушек, намусоривших в Сулажгоре у ламбушки

Две девушки посидели у ламбушки и ушли, забыв убрать за собой мусор – жители Сулажгоры возмущены.

В паблике "Подслушано в Петрозаводске" опубликованы фото, в комментариях к которым написано, что 11 мая «две приличные на вид девушки после посиделок у ламбушки в Сулажгоре, ушли и не забрали за собой мусор.

"К сожалению, не всем, видимо, в детстве культуру привили, - написала жительница Сулажгоры, - вчера наблюдали печальную картину: две приличные на вид девушки после посиделок у ламбушки (р-н Сулажгора) ушли и не забрали за собой мусор. Ну что за люди! Неужели так трудно собрать весь мусор по пакетам и донести до ближайшей урны. Да, кое-кто по пакетам собирает, но... эти пакеты "живописно" ютятся под кустами и деревьями. Эта территория "ничья", убирать кроме самих отдыхающих там некому. Очень обидно, ведь мы 1 мая у этой ламбушки всей семьей наводили порядок, вынесли несколько мешков мусора, сделали краской надписи "не сори" Чужой труд у нас совсем не ценится".