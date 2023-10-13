Петрозаводчане пытались вынести из магазина лазерный нивелир и тепловентилятор

Сотрудники Росгвардии Карелии выезжали на объекты дважды.

Днем 14 октября в отдел вневедомственной охраны в Петрозаводске поступил сигнал тревоги из строительного магазина. Об этом рассказали в пресс-службе управления Росгвардии Карелии.

Как сообщили в источнике, по прибытии на объект сотрудники обнаружили, что неизвестный похитил лазерный нивелир стоимостью около 7 тысяч рублей и собирался покинуть зал, не оплатив товар. Нарушителем оказался 55-летний петрозаводчанин.

Кроме того, ночью 13 октября тревожной кнопкой воспользовались работники гипермаркета карельской столицы. На месте патруль задержал 18-летнего горожанина, который попался на краже тепловентилятора стоимостью около полутора тысяч рублей.

Задержанных передали полиции для дальнейшего разбирательства, рассказали в управлении.