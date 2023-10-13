Петрозаводчане пытались вынести из магазина лазерный нивелир и тепловентилятор

Сотрудники Росгвардии Карелии выезжали на объекты дважды.
Днем 14 октября в отдел вневедомственной охраны в Петрозаводске поступил сигнал тревоги из строительного магазина. Об этом рассказали в пресс-службе управления Росгвардии Карелии.
Как сообщили в источнике, по прибытии на объект сотрудники обнаружили, что неизвестный похитил лазерный нивелир стоимостью около 7 тысяч рублей и собирался покинуть зал, не оплатив товар. Нарушителем оказался 55-летний петрозаводчанин.
Кроме того, ночью 13 октября тревожной кнопкой воспользовались работники гипермаркета карельской столицы. На месте патруль задержал 18-летнего горожанина, который попался на краже тепловентилятора стоимостью около полутора тысяч рублей.
Задержанных передали полиции для дальнейшего разбирательства, рассказали в управлении.
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