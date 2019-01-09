Петрозаводчане с ворованными аккумуляторами не смогли убежать от сотрудников Росгвардии

Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчин, похитивших из торгово-сервисного центра аккумуляторы для мототехники, сообщили в ведомстве.

Поздним вечером 7 января, около 23 часов, в торгово-сервисном центре мототехники, расположенном на Шуйском шоссе, сработала тревожная сигнализация.

Наряд вневедомственной охраны незамедлительно выдвинулся к торговому заведению. При подъезде к охраняемому объекту сотрудники Росгвардии заметили убегавшего мужчину, которого догнали и задержали. Чуть позже наряд вневедомственной охраны задержал и второго гражданина.

Стражи правопорядка выяснили, что мужчины проникли в торгово-сервисный центр мототехники, зашли в помещение, где находились катера, и похитили оттуда 7 аккумуляторов.

Злоумышленники пытались вынести похищенное имущество в сумках, но благодаря грамотным и быстрым действиям сотрудников вневедомственной охраны осуществить задуманное им не удалось.

Граждане 1977 и 1985 годов рождения нарядом вневедомственной охраны были переданы сотрудникам следственно-оперативной группы МВД для дальнейшего разбирательства.