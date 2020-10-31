Петрозаводчане со слезами сообщают, что в городе продолжают рубить деревья (ФОТО)

На улице Свердлова в Петрозаводске срубили клены.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанка прислала фото, как на улице Свердлова, у дома №3, люди с топором уничтожают клены.

"Прямо сейчас рубят клёны на Свердлова, 3, - написала обеспокоенная горожанка. - Ремонт фасада. Люди с топором говорят, что есть разрешение. Название организации, которая ведёт работы, не помнят, - какое-то ИП".

Ранее сообщалось, что на улице Московской рубят березы, чтобы люядм хорошо было ходить по тротуару.