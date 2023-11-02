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Петрозаводчане завалили власти жалобами на плохую работу управляющих компаний

Новости. Общество
15:22, 03 Ноября 2023
фото: © Госкомитет Карелии по жилищному надзору / ВК

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В пятницу, 3 ноября, в систему «Инцидент-менеджмент» поступило более 100 жалоб.

Как сообщили в Госкомитет Карелии по жилищному надзору, чиновникам поступает большое количество жалоб на плохое содержание придомовых территорий и междворовых проездов. Сегодня через систему «Инцидент-менеджмент» поступило более 100 сообщений.

«Инспекторы связываются по телефону с управляющими организациями для расчистки от снега и наледи дворов, пешеходных дорожек и кровель жилых зданий. Публикуем ответы управляющих организаций на ваши комментарии в ВК по состоянию на 13.00», — говорится в сообщении Госкомитета республики.

Итак, по данным властей, снег и наледь в Петрозаводске убирают или планируют убрать в следующих дворах:

• Белинского, 7-А: работают дворники, УК ООО «Сервис».

• Древлянка, 21: на расчистке территории работает трактор, ООО УО «Карельская лифтовая компания».

• Древлянка, 5, корпус № 4: по информации ООО «Петрозаводская коммунальная компания» трактор будет завтра, сегодня на расчистке от снега территории двора работают дворники.

• Интернационалистов, 10: заявка по уборке придомовой территории передана в работу управляющей компании ООО «УК Аверс». Примут меры.

• Куйбышева, 18: на завтра запланирована уборка придомовой территории трактором, ООО «Карельская лифтовая компания».

• Ленина, 20: обещали проконтролировать работу по уборке снега, УК ООО «Сфера управления».

• Локомотивная, д. 24: уборка придомовой территории проведена вчера вечером, УК ООО «Орбита».

• Невского, 63: вчера работал трактор, ООО «Теплоавтоматика».

• Октябрьский, 28: заявка передана в ПК «Дружба-2», в ближайшее время примут меры.

• Парфенова, дома №№ 4, 6, 2: сегодня выполнят расчистку от снега дворов, УК ООО «Мастер-Ремонт».

• Питкярантская, 4: работают дворники, ЖЭК «Дружба -3».

• Попова, 8: проводится уборка придомовой территории трактором.

• Советская, 3: дворники работают, трактор сегодня будет чистить, ООО «Гарантия Плюс».

• Суворова, 1: заявка в работе, ООО «Сервис».

Следующая оперативная сводка будет опубликована в группе Госкомитета вечером 3 ноября. 

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