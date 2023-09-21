Петрозаводчанин кулаками забил до смерти свою сожительницу

В Следкоме Карелии завершили расследование уголовного дела об избиении до смерти.
Сотрудники регионального Следкома расследовали уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя.
Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей.
По версии следствия, в июне нетрезвый мужчина поссорился дома со своей 32-летней сожительницей.
Он несколько раз ударил ее в голову, женщина скончалась в скорой.
На допросе у следователя обвиняемый во всем признался. Во время предварительного расследования его содержали под стражей.
Уголовное дело направлено в суд, рассказали в Следкоме Карелии. Обвиняемому грозит до 15 лет колонии.
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