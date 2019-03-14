Петрозаводчанин лишился денег из-за незапароленного телефона Оперативники раскрыли кражу с банковской карты, сообщили в МВД Карелии.

В начале февраля в дежурную часть полиции по Петрозаводску обратился 37-летний горожанин и сообщил, что с его банковского счета похищены 9 тысяч рублей. Заявитель пояснил, что накануне потерял свой мобильный телефон, а спустя некоторое время обнаружил пропажу денег.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую, 44-летнюю петрозаводчанку. По версии следствия, женщина нашла чужой телефон на улице.

Воспользовавшись тем, что телефон и его приложения не были закрыты паролем, она совершила ряд денежных переводов. В мобильном приложении банка она пополнила баланс телефона, затем со счёта телефона деньги ушли на электронный кошелек. Впоследствии гражданка обналичила данные средства и потратила их на собственные нужды.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.