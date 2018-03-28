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Новости. Криминал
17:40, 28 Марта 2018

Петрозаводчанин нашел свой микроавтобус в пункте приема металлолома

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Раскрыта кража автомобиля "Газель" в Петрозаводске, сообщил в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска полиции Петрозаводска раскрыли кражу автомобиля.

"Газель" была припаркована на улице Лесной, однако в один из дней владелец не обнаружил на стоянке свой микроавтобус. Ущерб составил 80 тысяч рублей.

Вскоре после регистрации сообщения полицейские нашли машину частично разукомплектованной на одном из пунктов приема металла. В настоящее время подозреваемый, 20-летний петрозаводчанин, установлен.

Он находится под подпиской о невыезде. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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