Петрозаводчанин обокрал таксиста

Мужчина украл планшет, пока таксист отвернулся, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 50-летний водитель такси. Из его машины был похищен планшетный компьютер.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – 38-летнего петрозаводчанина.

Он сел в такси со своим другом. В ходе поездки он заметил на приборной панели планшет. Мужчина дождался момента, когда водитель такси отвернулся, и похитил гаджет, убрав его себе под куртку. Так как его товарищ сидел на заднем сиденье, он тоже ничего не заметил. Похищенный планшет он продал за 500 рублей, а вырученные деньги потратил на алкоголь.

В результате его незаконных действий, потерпевшему причинен ущерб в размере 10 893 рубля.

Возбуждено уголовное дело.