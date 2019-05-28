Петрозаводчанин обокрал таксиста

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Мужчина украл планшет, пока таксист отвернулся, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Петрозаводска обратился 50-летний водитель такси. Из его машины был похищен планшетный компьютер.
Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого – 38-летнего петрозаводчанина.
Он сел в такси со своим другом. В ходе поездки он заметил на приборной панели планшет. Мужчина дождался момента, когда водитель такси отвернулся, и похитил гаджет, убрав его себе под куртку. Так как его товарищ сидел на заднем сиденье, он тоже ничего не заметил. Похищенный планшет он продал за 500 рублей, а вырученные деньги потратил на алкоголь.
В результате его незаконных действий, потерпевшему причинен ущерб в размере 10 893 рубля.
Возбуждено уголовное дело.
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