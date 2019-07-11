Петрозаводчанин палкой избил соперника

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Мужчины устроили драку из ревности, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Петрозаводска поступило сообщение от работников скорой помощи. Их профессиональная помощь потребовалась 37-летнему мужчине, который пострадал в драке.
Конфликт произошел между двумя мужчинами на улице. Причина – ревность к женщине. Потерпевший сам инициировал конфликт с сожителем гражданки. Словесная перепалка очень скоро переросла в драку, в ход пошла деревянная палка. 36-летний петрозаводчанин избил ей соперника.
Возбуждено уголовное дело.
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