Петрозаводчанин палкой избил соперника

Мужчины устроили драку из ревности, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступило сообщение от работников скорой помощи. Их профессиональная помощь потребовалась 37-летнему мужчине, который пострадал в драке.

Конфликт произошел между двумя мужчинами на улице. Причина – ревность к женщине. Потерпевший сам инициировал конфликт с сожителем гражданки. Словесная перепалка очень скоро переросла в драку, в ход пошла деревянная палка. 36-летний петрозаводчанин избил ей соперника.

Возбуждено уголовное дело.