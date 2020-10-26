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Петрозаводчанин перевел мошенникам 290 тысяч рублей и заподозрил неладное

Новости. Криминал
18:00, 27 Октября 2020
фото: © mikegi/pixabay
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Мошенники запутали 24-летнего петрозаводчанина и выманили у него 290 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Петрозаводска проводится проверка по заявлению 24-летнего жителя города. Молодой человек указал, что в минувшую среду на его телефон стали поступать звонки с неизвестных ему номеров. Ответив, он узнал, что якобы сотрудники службы безопасности банка пытаются заблокировать несанкционированные списания средств.

По словам звонивших, им требовалась помощь и активное участие владельца карты. Так, сначала необходимо установить на свой телефон программу, которая остановит списания средств. Молодой человек под руководством телефонного псевдосотрудника банка из свободного доступа скачал и установил названную программу. Это оказалась программа удаленного доступа к телефону. По его словам, после этого его собеседник сам назвал ему номера счетов, дату открытия и сумму денежных средств, которые на них находились. Этот факт убедил его в том, что он действительно разговаривает с компетентным сотрудником банка, который обладает всей информацией. Следом необходимо было быстро перевести средства на названный злоумышленником "резервный" счет.

Совершив перевод большей части средств – 290 тысяч рублей петрозаводчанин увидел, что направил их на счет физического лица другого банка. Несмотря на уверения телефонных собеседников, что средства вернутся и необходимо продолжить переводы, мужчина засомневался в правильности своих действий, прекратил транзакции и самостоятельно обратился в банк по официальным каналам. Сотрудники банка заблокировали карту и посоветовали обратиться в полицию. В настоящее время по заявлению проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция Карелии предупреждает! В случае телефонного обращения к вам от имени сотрудников службы безопасности банка, прекратите разговор и самостоятельно свяжитесь по официальным каналам с банковским учреждением!

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