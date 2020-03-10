Петрозаводчанин подарил жене краденые часы

В полицию с заявлением о краже обратилась 57-летняя петрозаводчанка, сообщили в МВД Карелии.

Из квартиры горожанки были похищены золотая цепь и наручные часы. Ущерб составил более 16 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что накануне у заявительницы собралась компания, среди гостей оказался малознакомый ей гражданин.



Полицейские установили личность случайного гостя. Им оказался 47-летний петрозаводчанин. В полиции он рассказал, что после окончания застолья остался в квартире. Сначала увидел, как хозяйка снимает украшения и убирает их на полку, а утром, покидая дом, украл их.

По его словам, похищенные часы он подарил жене, а цепь потерял – карман его брюк оказался дырявым.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее после ночного загула с матерью молодая петрозаводчанка лишилась дорогих украшений.