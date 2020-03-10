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Петрозаводчанин подарил жене краденые часы

Новости. Криминал
17:20, 10 Марта 2020
фото: © pixabay.com
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В полицию с заявлением о краже обратилась 57-летняя петрозаводчанка, сообщили в МВД Карелии.

Из квартиры горожанки были похищены золотая цепь и наручные часы. Ущерб составил более 16 тысяч  рублей.

Оперативники выяснили, что накануне у заявительницы собралась компания, среди гостей оказался малознакомый ей гражданин.

Полицейские установили личность случайного гостя. Им оказался 47-летний петрозаводчанин. В полиции он рассказал, что после окончания застолья остался в квартире. Сначала увидел, как хозяйка снимает украшения и убирает их на полку, а утром, покидая дом, украл их.

По его словам, похищенные часы он подарил жене, а цепь потерял – карман его брюк оказался дырявым.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее после ночного загула с матерью молодая петрозаводчанка лишилась дорогих украшений.

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Комментарии

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Неравнодушный
2020-03-10 19:53:02
Счастьe – нe бpать, нe пpисваивать, a имeннo дарить, oтдавать. Этo счастьe непонятно большинству наших алкоголиков, но тем не менее манит их.
новый
2020-03-10 18:16:21
В результате совместного употребления спиртных напитков. Для алкашни услуги МВД должны быть платными.
Гость
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