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Новости. Криминал
12:33, 01 Марта 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Станислав Красильников

Петрозаводчанин получил суровое наказание за пьяное вождение

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Мужчина сел на 10 месяцев в колонию строго режима за повторное вождение в пьяном виде, сообщили в прокуратуре Карелии.

В сентябре ранее уже осужденный за управление автомобилем петрозаводчанин вновь сель за руль после употребления спиртного.

На 21-м километре автодороги "Петрозаводск-Ошта" на территории Прионежского района нарушитель был остановлен инспектором ДПС.

В результате медицинского освидетельствования у водителя установлена концентрация абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе в количестве 0,87 миллиграмма на 1 литр выдыхаемого воздуха при допустимой норме не более 0,16 миллиграмма.

Суд приговорил подсудимого к 10 месяцам лишения свободы с лишением права в течение 3 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Поскольку осужденный ранее уже пребывал в местах лишения свободы за совершение других преступлений, наказание по новому приговору он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Осужденный взят под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.

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