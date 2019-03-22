Петрозаводчанин попал под поезд

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Мужчина доставлен в больницу, сообщили в транспортной полиции Карелии.
В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожных путях в районе ул. Достоевского в Петрозаводске травмирован мужчина.
Установлено, что 30-летний местный житель переходил железнодорожное полотно в неустановленном месте, слушая музыку через наушники, а на голове у него был надет капюшон. В результате гражданин не заметил приближающегося поезда.
Бригадой скорой помощи пострадавший доставлен в городскую больницу с диагнозом: ссадины лица и ушиб грудной клетки.
В настоящее время сотрудниками Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте проводится проверка по установлению всех обстоятельств произошедшего.
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